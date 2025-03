Feldhofer legt „voller Tatendrang“ beim GAK los

Ferdinand Feldhofer geht zuversichtlich in die Aufgabe Klassenerhalt mit dem GAK. „Ich habe eine voll intakte Mannschaft vorgefunden. Sie ist sehr aufmerksam, lernbereit, sehr fokussiert, motiviert“, meinte der Neo-Chefcoach des Aufsteigers am Donnerstag bei seinem ersten Medientermin nach der Rückkehr nach Graz. Feldhofer soll den GAK in der am Freitag startenden Qualifikationsgruppe in der Liga halten. Als erster Gegner gastiert am Samstag die WSG Tirol in Graz.