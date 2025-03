U-Boot vor Hurghada krachte wohl in Korallenriff

Eigentlich sollte es ein wunderschöner Ausflug werden, der sich dann jedoch schlagartig in einen Albtraum verwandelte: Um Korallenriffe und tropische Fische bestaunen zu können, stiegen 45 russische Touristen in das U-Boot „Sindbad“. Das Gefährt gilt als altbewährt – seit Jahren war es für Fahrten dieser Art im Einsatz. Denn in dem Halbtaucher mit einem unteren Deck lässt sich die Unterwasserwelt bestens beobachten.