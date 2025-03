„Kebab meets Schnitzel“: Treffen der Ess-Kulturen

Kebab und Apfelstrudel

Dabei bietet Wirt Fatih Pire neben Kebab und Pizza genauso Schnitzel und Apfelstrudel an und will sich vor allem am Wunsch der Gäste orientieren. „Die Familie ist sehr fleißig und engagiert und hat sich in der Stadt komplett integriert. Für uns ist sie eine große Bereicherung“, freut sich der Stadtchef. Besonders eifrig ist dabei Tochter Zilan, die nach ihrem 40-Stunden-Job in der Bank noch im Lokal tatkräftig mithilft.