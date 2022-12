Sauna in Krise gebaut: Vitalbad trotzt Spartrend

Es kommt doch auf die Größe an! Wenn es darum geht, Bäder und Wellnesstempel kostendeckend zu betreiben, weiß man das. Ein Grund mehr, dass trotz Energiekrise im Thayatal Vitalbad in Raabs an der Thaya jetzt mehr eingeheizt wird: In den Erdhang des Außenbereiches wurde eine finnische Sauna um 170.000 Euro gebaut. Die neue „Vitalsauna“ läuft schon mit 90 Grad im Probetrieb und bietet bis zu 30 Personen Platz.