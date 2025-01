Was der Wirtschaft mit den Trump-Zöllen droht

Donald Trump übertreibt gerne in Wahlkämpfen und schießt mit seinen Ankündigungen über so manches Ziel hinaus. Doch aus seiner ersten Amtszeit wurde klar: Beim Thema Handelsbarrieren hält der Politiker meist das, was er verspricht. Er sieht Zölle als Allzweckwaffe: Sie sollen die amerikanische Industrie retten, viel Geld in die Staatskasse spülen und gleichzeitig auch ein Druckmittel und Machtinstrument sein.