Falscher Zahnarzt zog Frau Zahn mit Kneifzange

Wenn Sie bereits Angst vorm Zahnarzt haben, sollten Sie jetzt nicht weiterlesen. Das war passiert: Die Frau war in Mejias Apartment erschienen, um sich einen Zahn ziehen zu lassen. Für den Service berechnete der falsche Doktor 250 Dollar. Das ist ein Bruchteil von dem, was Zahnarztpraxen in Amerika für Patienten ohne Versicherung berechnen.