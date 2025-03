EU importierte 2024 mehr Gas aus Russland

Derzeit arbeitet die EU-Kommission an einem Fahrplan zum Verzicht auf russische fossile Energie, der in der kommenden Woche vorgestellt werden soll. Flüssigerdgas aus Russland wird derzeit weiter in die EU eingeführt. Als „völlig unhaltbar“, bezeichnete das EU-Energiekommissar Dan Jørgensen: „Seit Kriegsbeginn haben wir so viel Geld für fossile Brennstoffe aus Russland ausgegeben, wie 2400 F-35-Kampfjets kosten würden.“