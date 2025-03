Jeder zweite arbeitslose Ausländer lebt in Wien

Integration gelingt durch Sprache und den Eintritt am Arbeitsmarkt. Das sehen auch zugewanderte Mitmenschen so, wie erst diese Woche vier Männer in der „Krone“ berichteten. Doch gerade in Wien haben Arbeitsmarkt und Sozialsystem eine ungesunde Schieflage erreicht. Die Bundeshauptstadt verkommt immer mehr zum Auffangbecken integrationsunwilliger oder gescheiterter Zuwanderer. Das zeigen die aktuellen Zahlen. Und auch das Arbeitsmarktservice scheint mittlerweile an seine Grenzen zu kommen. Das und weitere spannende Themen lesen