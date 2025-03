„Privat-Ordination“ im Krankenhaus?

Die „Krone“ hat mit dem Bericht über Nutznießer in Primarius-Kittel offenbar in ein Wespennest gestochen. Denn laufend langen Hinweise ein, um welche die neue Führung der Landesgesundheitsagentur (LGA) im Bemühen, Missstände abzustellen, gebeten hatte. Sauer stößt auf, dass hochrangige Ärzte im Klinikum St. Pölten zu lächerlich geringem Entgelt, also unter dem „Marktwert“, eingemietet haben und von dort aus ungeniert ihre Privatordinationen (unter anderem sogar in Oberösterreich) betreiben.