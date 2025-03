Extremsportler tauscht Eis gegen Haifischbecken

Von Gletscherseen ins Haifischbecken: Der österreichische Extremschwimmer Josef Köberl bricht im April zu einem der gefährlichsten Abenteuer seiner Karriere auf. Er will zwischen dem 24. und 29. April die legendäre Cook Strait in Neuseeland durchqueren – eine Meerenge, die für ihre tückischen Strömungen, ihre unberechenbaren Wetterkapriolen und ihre beachtliche Haipopulation berüchtigt ist.



Die Distanz kann spontan auch deutlich variieren

Die Cook Strait trennt die Nord- und Südinsel Neuseelands – und verbindet zwei Ozeane mit unterschiedlichem Temperament. Die Meerenge ist mehr als nur Wasser zwischen Landmassen. „Sie ist ein Schmelztiegel aus Strömungen, Temperaturwechseln und Tierwelt, der selbst erfahrene Schwimmer ins Grübeln bringt“, so der Wiener Josef Köberl. Weiße Haie, Blauhaie und andere Jäger des Meeres sind ständige Begleiter auf dieser Route – zumindest in Gedanken, wenn nicht im Wasser.