Nach 196 Tagen Leidenszeit mit Sieg zurückgekehrt

Lang ist‘s her! Am 7. September spielte Westligist Wals-Grünau letztmals daheim, verlor damals gegen Bischofshofen 0:1. Das war vor genau 196 Tagen! Danach war der Platz im Salzburger Flachgau nicht mehr bespielbar. Am Samstag folgte die lang ersehnte Rückkehr. Dabei gelang der Mannschaft von Trainer Christoph Knaus ein knapper 1:0-Erfolg über Lauterach. „Absolut geil! Es hat richtig gut getan, ein Einstand mit einem Dreier“, jubelte der Übungsleiter, der auch die Wichtigkeit der Heimstätte aus sportlicher Sicht betont: „Wir wollen unsere Heimspiele für uns entscheiden, wir wissen, dass wir uns daheim wohlfühlen.“