Flüchtiger Steuerschuldner auf Baustelle gefasst

Diese veranlassten unverzüglich einen Bescheid zum sofortigen Strafantritt, sodass eine Festnahme durch die Landespolizei Graz vor Ort im Anschluss an die Vernehmung erfolgte. Der Unternehmer wurde in die Justizanstalt Graz eingeliefert. Der Sohn des Inhaftierten meldete sich umgehend und beglich die Finanzstrafe in Höhe von 20.000 Euro bar. Die Nachforschungen zu weiteren ausstehenden Abgaben in Höhe von rund 115.000 Euro dauern noch an.