Musks entfremdete Tochter verlässt die USA

Seit fünf Jahren kein Kontakt mehr mit Vater

In einem Interview mit der „Teen Vogue“ war Wilson mit ihrem Vater hart ins Gericht gegangen: Dieser sei ein „erbärmliches Mannskind“. Dazu befragt, ob ihre Geschlechtertransition etwas damit zu tun haben könnte, dass Musk so sehr nach rechts gedriftet sei, entgegnete sie: „Das ist ein bequemes Narrativ – aber es stimmt nicht. Dass er weiter nach rechts gegangen ist – und ich sage ausdrücklich ,weiter‘ – liegt nicht an mir. Ich habe seit 2020 nicht mehr mit ihm gesprochen. Das ist fast ein halbes Jahrzehnt her. Gott sei Dank.“