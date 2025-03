Salzburger Enten fehlte noch der Rhythmus

Der gleich mitansehen musste, wie die Steirer mit ihrem ersten Ballbesitz in Führung gingen. Kurz vor der Halbzeit zogen die Grazer weiter davon – 0:14 der Pausenstand. In der Offense lief bei den Mozartstädtern noch nicht viel zusammen. Man merkte dem neuen Ensemble an, dass es noch nicht eingespielt ist – den Enten fehlt noch der Rhythmus. „Es gab ein paar Abstimmungsprobleme, ich glaube aber, dass das normal ist beim ersten Spiel. Wir dürfen uns nicht selbst in den Fuß schießen. Das fängt bei mir an, die Pässe müssen besser kommen oder Routen richtig gelaufen werden“, analysierte Neo-Quarterback Ian Gehrke. Der durfte gegen Ende, so wie der rappelvolle Ducks Pond, doch noch jubeln. Die Gäste hatten zwar bereits zwei weitere Touchdowns erzielt, aber in den letzten Sekunden kamen die Salzburger doch noch auf die Anzeigetafel.