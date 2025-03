KAC schlug in Linz zurück – nun 1:1 im Halbfinale

Linz-Stürmer: „Chancen waren da“

Gegen den tief stehenden KAC klappe es diesmal im Schlussdrittel nicht mehr mit dem Ausgleich – auch nicht im Powerplay. Am Ende schlug der Vizemeister noch ins leere Tor zu, feierte beim 4:2 den ersten Play-off-Sieg über Linz seit fast 12 Jahren. „Die Chancen waren da“, sagte Linz-Stürmer Andi Kristler, dessen Mannen nun bei Stand von 1:1 in der Halbfinalserie am Sonntag wieder in Klagenfurt gastieren. Salzburgs Eisbullen führen indes nach dem 3:2-Sieg in Bozen in der Serie bereits mit 2:0.