Kein Fleisch: Josefitag als Extra-Joker

Kein Fleisch, keine Wurst – das gelingt auch nach mehr als zwei Wochen passabel. Zumindest, so lange ich mir den nach katholischer Lehre fastenfreien Sonntag gönnen darf und mir erlaube, ihn umgemodelt zum „Joker-Tag“ teilweise unter der Woche zu verbrauchen. In dieser Woche, so wurde mir von Menschen mit besserer Kenntnis der katholischen Fastenregeln versichert, hätte man auch den Josefitag als Feiertag vom Darben ausnehmen können.