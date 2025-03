Wie EU-Recht eine Kündigung rückgängig machte

Über EU-Recht war eine Gemeinde in Oberösterreich bei der Kündigung einer Mitarbeiterin gestolpert. Die Vertragsbedienstete hatte nach Antritt ihrer Alterspension im Dezember 2023 weiter in Teilzeit am Amt mitgearbeitet und wollte das bis zu ihrem 65. Geburtstag tun. Doch am 22. Oktober des Vorjahres flatterte ihr unerwartet die Kündigung ins Haus.