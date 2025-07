Hier wurde „die lustige Witwe“ zum Leben erweckt

Erbe bewahren

Heute steht im Haus die Zeit still. „Lehár hat die Villa der Stadtgemeinde im Jahr 1948 vermacht – dies mit der Auflage, sie unverändert zu erhalten und für Interessierte zu öffnen. Das ist auch unsere Vision – wir wollen Lehárs Erbe bewahren“, sagt Herta Neiß. Die Historikerin und Kulturmanagerin hat im Vorjahr die Leitung der Museen in Bad Ischl übernommen und ist damit auch für die in der Nachbarschaft liegende Lehárvilla zuständig.