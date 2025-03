Jetzt kann jeder einen Winzer gewinnen!

Was die „Krone“ Anfang des Jahres angekündigt hatte, ist offiziell: Im Martinsschlössl in Donnerskirchen traten am Freitag 28 Winzerinnen und Winzer für ein gemeinsames Foto vor die Kamera. Sie sind die Protagonisten einer neuen Kampagne, die Wein nicht nur als Produkt, sondern als unvergleichliches Erlebnis inszeniert. Unter dem Slogan „Win a Winzer“ kann ein Weinbauer für ein ganz persönliches Familienfest, eine Sponsionsfeier, einen Firmenevent oder ein privates Ereignis jeder Art gewonnen werden – das jeweilige Sortiment an exquisiten Kostproben inbegriffen.