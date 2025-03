3000 Unterschriften für Erhalt des Musikzweigs

Tausende Pinzgauer hoffen, dass die beliebte Musikmittelschule in Zell am See bleibt. Ein Architekt prüft jetzt das Gebäude auf Fluchtwege und Brandschutz. Erst dann zeige sich, ob die Musikschule saniert werde. Darauf einigten sich Bildungsdirektion und Ortschef am Freitag.