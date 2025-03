Gondelfahrgäste mussten mit Heli zurück ins Tal

Nicht wie geplant lief am Donnerstag für viele Ausflügler ein Trip auf die Niedere in Bezau: Die Gondelbahn, die die meisten auf den Berg gebracht hatte, fiel am Nachmittag nämlich wegen eines technischen Gebrechens aus. Schließlich konnte die Seilbahn nur im Handbetrieb wieder in Bewegung gebracht werden: