Liezen: Panzer-Großauftrag von Rüstungskonzern

Forderung an Politik: Standort sichern

Eigentümervertreter Reinhard Haider schließt sich mit einer Forderung an die Dreierkoalition im Bund an: „Große militärische Beschaffungsvorgänge des Bundesheers müssen vertraglich einen verpflichtenden Fertigungsanteil für den Standort Österreich sichern – so wie es im Regierungsprogramm auch endlich angesprochen wird.“ Während andere Staaten seit Jahren „kompromisslos jeden Rüstungskonzern zur Fertigung im eigenen Land zwingen“, verzichte Österreich bisher darauf – eine „untragbare“ Situation.