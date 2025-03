Regelung im Kleingedruckten könnte Bumerang werden

„Wir tun dies nicht, um in den Krieg zu ziehen, sondern um uns auf das Schlimmste vorzubereiten und den Frieden in Europa zu verteidigen“, sagte Brüssels Chefdiplomatin Kaja Kallas. Sie betonte zudem, dass die USA unter Donald Trump nicht mehr in der Lage seien, die „freie Welt“ anzuführen.