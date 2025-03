Nach Mord an Familie noch Schulmassaker geplant

Polizei stoppt den 19-Jährigen

Was war passiert? Prosper erschoss an einem Freitag im September 2024 seine Mutter und Geschwister in der gemeinsamen Wohnung. Nachbarinnen und Nachbarn hörten verdächtige Geräusche und riefen die Polizei. Diese suchten nach dem 19-Jährigen und nahmen ihn schließlich auf dem Weg zu seiner ehemaligen Grundschule fest.