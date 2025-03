19-Jähriger ermordete in England eigene Familie

Damit verhinderten sie ein geplantes Massaker an einer nahegelegenen Schule. Der Täter wollte nach der Ermordung seiner Familie in seine ehemalige Volksschule gehen, um dort unter anderem zwei Lehrkräfte und anschließend sich selbst zu töten. Bei seiner Festnahme verriet er der Polizei den Plan. In der Wohnung wurden Skizzen der Klassenräume mit der Aufschrift „Alle töten“ gefunden.