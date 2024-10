Dieser Mordfall schockt sogar erfahrene Ermittler

Die Frau vergiftete im Jahr 2019 ihren 70-jährigen Vater mit Medikamenten und erschlug danach ihre 71-jährige Mutter mit einem Hammer. Anschließend versteckte sie die Leichen im gemeinsamen Haus. Die sterblichen Überreste ihres Vaters verbarg sie laut BBC in einem „selbstgebauten Mausoleum“ aus Mauersteinen in seinem Arbeitszimmer. Der Leichnam ihrer Mutter wurde in einen Schlafsack eingewickelt in einem Kleiderschrank im Obergeschoss gefunden.