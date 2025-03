Sektorales Bettelverbot in der Hauptstraße

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird der Sicherheitsstadtrat dem Gemeinderat eine Erweiterung der sektoralen Bettelverbotsverordnung auch auf das Gebiet an und rund um die Urfahraner Hauptstraße vorlegen: „Für die Hauptstraße und die umliegenden Straßen in Urfahr arbeiten Juristen des Magistrats aktuell an einer weiteren Verordnung für ein sektorales Bettelverbot. Die Zahlen des Ordnungsdienstes und begründete Beschwerden von Geschäftsleuten zeigen den Handlungsbedarf auf. Dazu holen wir aktuell auch eine Stellungnahme der Landespolizeidirektion ein. Ziel ist es, eine klare rechtliche Grundlage zu schaffen und die Situation in diesem Bereich maßgeblich zu verbessern“, so Raml.