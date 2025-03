Der Kampf um den Strompreis

All das kostet viel Geld. Die schönen Gewinne will die Politik zum Teil aber abschöpfen, so 200 Millionen Euro sollen es sein. Um dieses Geld könnte man schon zwei mittlere Wasserkraftwerke errichten.

Der Verbund ist nicht nur punkto Energie ein Schlüsselbetrieb: 500 Millionen Dividende (51 Prozent gehen an Hauptaktionär Staat), 400 Millionen Steuern und heuer Investitionen von 1,9 Milliarden Euro. Das ist ein enormer Konjunkturmotor. Genau das braucht Österreich derzeit!