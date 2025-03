Vatikan veröffentlicht Foto von Papst im Spital

Papst: „Erlebe Zeit der Prüfung“

Papst Franziskus erklärte beim Angelus-Gebet am Sonntag, dass er eine „Zeit der Prüfung“ erlebe. „Ich befinde mich in einer Zeit der Prüfung und bin mit vielen kranken Brüdern und Schwestern vereint, die in diesem Moment so zerbrechlich sind wie ich“, schrieb der Papst im Angelus-Gebet, das wie in den vergangene Wochen in schriftlicher Form veröffentlicht wurde. Der Papst liegt seit über einem Monat in der römischen Universitätsklinik „Agostino Gemelli“.