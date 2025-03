So verbringen Wiener die Freizeit

Was machen wir in unserer kostbaren freien Zeit? Entspannt, gesellig und kulturell? Die Wirtschaftskammer hat eine Studie dazu gemacht, parallel dazu haben wir uns auf der Straße umgehört, was die Wiener gerne abseits der Arbeit machen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.