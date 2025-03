Stallpflicht für Geflügel wurde aufgehoben

Die Pflicht hatte für Geflügelbetriebe mit einer Größe von mehr als 50 Tieren gegolten. Betroffen waren 28 Gemeinden im Flachgau und die Stadt Salzburg. „Die Stallpflicht war wichtig, um Ausbrüche in Geflügelbetrieben zu verhindern, denn die Geflügelpest ist hoch ansteckend und die aufgetretenen Fälle in Oberösterreich und am Grabensee auf Salzburger Seite einfach zu nahe, um nicht darauf zu reagieren“, erklärt Landesveterinärdirektor Peter Schiefer.