Geflügelpest? 100 tote Möwen entdeckt

„Am Montag haben wir Gewissheit, aber hinsichtlich der Auffindsituation der toten Möwen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Geflügelpest handelt, sehr hoch. Ich appelliere daher an alle Besucher im Weidmoos, auch im Hinblick auf Ausflüge am Wochenende, tote Wildvögel nicht anzugreifen und Hunde an die Leine zu nehmen“, sagt Landesveterinärdirektor Josef Schöchl.