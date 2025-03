Gegen jedes Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen!

Kunden halfen bei Produktfindung

Und wie ist man gerade auf diese drei gekommen? „Wir haben unseren Kunden zugehört, was gebraucht wird“, so Denk. „Viele Menschen kämpfen mit Herausforderungen wie Lebergesundheit, Stressbewältigung und hormoneller Balance.“ Die neuen Essenzen – übrigens ohne Alkohol und Zucker – sollen hier eine pflanzliche, alltagstaugliche Lösung bieten. Die speziellen Kräutermixe sind mit Vitaminen verfeinert und werden direkt in Apetlon hergestellt. „Die meisten Tropfen auf dem Markt sind mit Alkohol. Das wollten wir nicht. Deshalb hat unser Team lange getüftelt. Jetzt haben wir das perfekte Produkt.“ Mehr unter biobloom.at