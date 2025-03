ÖVP, FPÖ: Schwarzblauer Friede beginnt zu bröckeln

„Geben alles dafür, dass 2027 Jahr der Freiheit wird“

Aber: Man beginnt, einander zu misstrauen – nicht auf offener Bühne, aber in den Hinterzimmern, wo die Strategen sitzen. Die FPÖ nimmt Anlauf, um bei der nächsten Wahl 2027 als Erster über die Ziellinie zu gehen. Das machte Manfred Haimbuchner zuletzt auch deutlich, als er beim Politischen Aschermittwoch in Ried/I. von einer Schubumkehr sprach: „Nach einer in Oberösterreich im Jahr 2021 schwierigen Wahl greifen wir wieder nach vorne in diesem Bundesland.“ Haimbuchner betonte, wie gut die FPÖ aufgestellt sei und setzte nach: „Wir werden alles dafür geben, dass 2027 das Jahr der Freiheit wird. Man kann uns nur verzögern, aber nicht aufhalten.