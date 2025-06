„Alkofahne“ von Lenker machte Polizisten stutzig

Während ihres Streifendienstes war Polizisten am Mittwochabend in Schärding ein 24-jähriger Autolenker durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Einheimische wurde kontrolliert, dabei fiel sofort ein verdächtiger Atemgeruch auf. Auch am Fahrzeug konnten grobe Mängel festgestellt werden. Der Innviertler, der eindeutig zu tief ins Glas geschaut hatte, ist nun seinen Führerschein los.