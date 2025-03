Tagelanger Streit und Kampf um Kopfhörer

Diebe verfolgt

Der erste Tatort war der Linzer Hauptbahnhof, wo die beiden Gruppen am Samstag gegen 22.30 Uhr aneinander gerieten. Die Ukrainer wollten sich den Diebstahl verständlicherweise nicht gefallen lassen und folgten den Langfingern nach Kirchdorf an der Krems, wo es am Sonntag um 0.30 Uhr im Bahnhofsbereich zu einer neuerlichen Schlägerei kam.