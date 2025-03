„Ohne sie würde ich jetzt wohl nicht hier stehen“

Am Montag präsentierte sich das „Team Vorarlberg“ in der Brauerei Frastanz im neuen Look für die Saison 2025. Bei Österreichs größtem Continental-Radrennstall hat man heuer Großes vor. Neu in der sportlichen Leitung ist auch einer, der voriges Jahr noch selbst für die Équipe von Mastermind Thomas Kofler in die Pedale getreten hatte, ehe ihn psychische Probleme endgültig absteigen ließen.