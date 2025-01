Hier könnten bis zu 200 Wohnungen entstehen

Landesregierung ließ den Wert bereits schätzen

„Die Landesregierung kann das Gebäude auch nicht einfach verkaufen, dafür braucht es einen Beschluss im Landtag“, stellt Mayer klar. Der soll im Herbst gefällt werden. Der Verkauf soll dann Mitte des kommenden Jahres über die Bühne gehen. Die Übergabe an den Käufer ist dann für Mitte 2027 geplant, falls das Landes-Dienstleistungszentrum zeitgerecht fertig wird. Das Land ließ den Wert der Liegenschaft bereits schätzen. Ein Gutachter kam auf 4 bis knapp 18 Millionen Euro abhängig von den Bedingungen des Verkaufs. Bei der Einschränkung auf förderbaren Mietwohnbau wird das obere Ende der Schätzung aber wohl nicht erreicht. Zu erwarten ist, dass aufgrund der Vorgaben nur gemeinnützige Bauträger Interesse an einem Kauf haben werden. Diese sind in der Stadt ohnehin dringend auf der Suche nach brauchbaren Flächen.