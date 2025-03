Betrunkener Lenker landet im Schneetreiben in Bach

Da hat wohl jemand zu tief ins Glas geschaut: Ein Alkolenker (41) verlor am Sonntagabend in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) die Kontrolle über seinen Kleinbus, woraufhin das Fahrzeug von der Straße abkam und in einem Bachbett landete. Der Einheimische wurde ins Spital eingeliefert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.