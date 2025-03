Lernen von Nigeria

An Verhandlungsgeschick dürften Österreichs Militär-Einkäufer seit der Causa Eurofighter nicht wesentlich hinzugewonnen haben. Denn Nigeria hat ebenfalls den Jet-Trainer M-346 FA bei den Italienern bestellt. Das afrikanische Land hat gleich 24 Stück davon geordert und bekommt die ersten heuer geliefert. Die Kosten belaufen sich laut verschiedenen Quellen auf rund 1 Milliarde Euro, also 41,6 Millionen pro Jet. Auch in Polen ist der M-346 bereits länger als „Advanced Jet Trainer“ im Einsatz. Am 27. März 2018 hatte Leonardo bekannt gegeben: Polen kauft vier Stück M-346 zum Paketpreis von 115 Millionen Euro inklusive Wartung. Macht 28,75 Millionen Euro pro Jet.