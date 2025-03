Klauß: „DAS schmerzt an einem Tag wie heute!“

Gerald Scheiblehner (Blau-Weiß-Trainer): „Wir haben eine Topleistung auf den Platz gebracht. Nach dem Ausgleich waren wir schon ein bisschen schockiert. In der zweiten Hälfte haben wir Kleinigkeiten umgestellt und haben das sensationell fertig gespielt. Es war eine sehr reife Leistung. Hut ab vor der Einstellung und dem Mut. Gefühlt war es zweite Hälfte ein Spielrausch, die Mannschaft hat immer das nächste Tor gewollt. Ich bin von der Mannschaft begeistert. Reden ist das eine, umsetzen das andere. Der Spielstand war in der Halbzeit eigentlich egal, die letzten Minuten waren nervenaufreibend. Jetzt geht es gegen die Großen, wir schämen uns nicht, dass wir in den Top-6 sind. Mit 33 Punkten braucht man das nicht schlechtreden, wir sind verdient in den Top-6. Bei Meister denke ich an Hausmeister oder Bademeister. Es ist absolut am Limit, was wir erreicht haben. Es wird die Aufgabe sein, nächstes Jahr wieder reinzustarten mit Ziel Klassenerhalt. Momentan glänzt alles, aber ich weiß, woher wir kommen. Der Aufstieg war für den Verein noch wichtiger. Wir können die Meistergruppe genießen und nur gewinnen. Ziel ist jetzt nicht der sechste Platz, aber wir sind realistisch und bescheiden. Was haben wir zu verlieren? Wir wollen den Fans Leidenschaft bieten. Was am Ende rauskommt, das werden wir sehen.“