Sturm Graz gegen den LASK – ab 17 Uhr LIVE

Der LASK hat es selbst in der Hand. Gewinnen die Oberösterreicher am Sonntag bei Fußball-Meister Sturm Graz, sind die Meistergruppen-Teilnahme in der Bundesliga und weitere Liga-Hits im Frühjahr garantiert. Punktet die Elf von Markus Schopp nicht voll, droht unter Umständen die verkehrte Welt aus Athletiker-Sicht: Dann könnte der LASK wie 2022 in der weniger attraktiven Quali-Gruppe landen und der kleinere Lokalrivale Blau-Weiß im Konzert der Großen spielen.