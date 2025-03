Red Bull Salzburg gegen Wolfsberg – ab 17 Uhr LIVE

Ziel ist Meistertitel

Im Falle eines Sieges über den WAC würde man mit maximal vier Zählern Rückstand auf Rang eins in der Meistergruppe starten und könnte daher aus eigener Kraft den Titel holen. „Bei Red Bull ist es immer das Ziel, Meister zu werden. In zehn Runden kann alles passieren, es wird spannender als je zuvor“, prophezeite Letsch und lobte in diesem Zusammenhang das Ligaformat als „gut und spannend“.