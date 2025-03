Blau Weiß Linz gegen TSV Hartberg – ab 17 Uhr LIVE

Hartberg-Fokus liegt auf Abstiegskampf

Zum Spielverderber könnten die Hartberger werden. Die Truppe von Coach Manfred Schmid, die im Herbst die Linzer daheim mit 2:1 besiegt hat, musste sich trotz eines 2:1-Erfolgs über Rapid vergangene Woche vorzeitig mit Platz acht und dem unteren Play-off zufriedengeben. Ziel ist es daher, sich durch Zählbares in eine gute Position im Abstiegskampf zu bringen. „Wir schauen nur auf uns. Wenn Blau-Weiß hoch will, dann müssen sie uns schlagen“, erklärte Schmid. „Wir wollen in Linz unser Spiel spielen und an die Leistung gegen Rapid anknüpfen, Punkte einsammeln und weiter Selbstvertrauen aufbauen.“ Dieses soll dann in den zehn Runden der Qualifikationsgruppe helfen. „Durch die Punkteteilung wird es da unten sehr eng werden.“