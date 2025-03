Austria Klagenfurt gegen Altach – ab 17 Uhr LIVE

Fußball-Bundesliga-Schlusslicht SCR Altach tritt die Reise zum Auswärtsspiel am Sonntag gegen Austria Klagenfurt mit einer großen Portion Zuversicht an. Die Vorarlberger erkämpften am vergangenen Wochenende ein 1:1 gegen Red Bull Salzburg und reduzierten damit den Rückstand auf den Vorletzten GAK auf einen Punkt. Nun könnte man mit Ende des Grunddurchgangs sogar die Rote Laterne an die Grazer abgeben und so auch bis auf zwei Punkte an die Kärntner herankommen.