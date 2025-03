WSG Tirol gegen Austria Wien – ab 17 Uhr LIVE

Die Austria ist mit elf Siegen aus 13 Spielen seit Anfang Oktober das klar beste Team der Liga und in dieser Saison so gut unterwegs wie zuletzt in der Meistersaison 2012/13. Überraschend sind die Wiener damit der einzige Club, der mit Titelverteidiger Sturm Schritt halten konnte. Das Momentum will man im letzten Spiel vor der Punkteteilung für die entscheidende Phase mitnehmen.