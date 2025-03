SK Rapid gegen den Grazer AK – ab 17 Uhr LIVE

GAK als Rapid-Schreck?

Der GAK hat bereits im Herbst bewiesen, dass er Rapid wehtun kann. Die Partie in Graz wäre fast mit einem Heimsieg zu Ende gegangen, wenn nicht Dion Beljo den Wienern per Elfer in der 93. Minute ein 1:1 gerettet hätte. Eine ähnliche Leistung will die Truppe von Trainer Rene Poms auch in Wien und damit eine Reaktion auf die bitteren Niederlagen zuletzt gegen die Wiener Austria (1:2) und im Derby (1:2) zeigen. „Wir haben solche Tiefschläge schon mehrmals hinnehmen müssen. Aber so etwas formt die Mannschaft. Wenn die Sonne scheint, ist es leicht Lustigsein, aber das sind Punkte, durch die du dich weiterentwickelst. Das wird uns extrem weiterbringen in der Qualigruppe“, war Poms überzeugt.