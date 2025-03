Gemischte Gefühle bei ÖSV-Dame nach Abfahrtsabsage

„Kuriose Saison“

Wirklich euphorisch wollte die 20-Jährige trotz ihres Erfolges aber nicht werden. Das hatte mehrere Gründe. „Es ist schade, dass die Entscheidung in nur vier Rennen gefallen ist“, sprach die Auerin den Kalender an, der durch die Absage der Doppelabfahrt in Tarvis (It) und in Kvitfjell fast halbiert wurde. „Nadine, Carmen und ich waren schon die Konstantesten. Aber die Saison war einfach etwas kurios.“