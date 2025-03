Machtdemonstration! Gleich vier ÖSV-Damen voran

Fest, Spielberger und Olivier fix im Weltcup

Die waren aber allesamt rot-weiß-rote Festspiele! Dafür verantwortlich: die beiden Kärntnerinnen Nadine Fest und Carmen Spielberger sowie die zwei Vorarlbergerinnen Victoria Olivier und Leonie Zegg. Fest gewann drei der vier Downhill-Entscheidungen, wurde einmal Zweite und holte damit 380 der 400 möglichen Punkte. Spielberger triumphierte einmal, holte zwei zweite und einen dritten Platz und belegte damit in der Endabrechnung mit 320 Punkte Rang zwei in der Gesamtwertung. Rang drei sicherte sich Olivier, die in Zauchensee Zweite und Vierte wurde, in St. Moritz (Sz) die Ränge fünf und sechs einfahren konnte und in Summe 215 Zähler sammelte. Zegg holte mit Rang drei in Zauchensee ihren ersten EC-Podestplatz und landete in der Endabrechnung mit 136 Punkten ex-aequo mit der Italienerin Sara Allemand auf Rang vier.