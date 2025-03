Was befähigt Sie zur Außenministerin?

Am Montag bezog sie ihr Büro im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten am Wiener Minoritenplatz, Dienstag und Mittwoch knüpfte sie Kontakte zu sieben europäischen Kollegen, Donnerstag flog sie nach Brüssel zum EU-Gipfel und am Freitag saß sie erstmals auf der Regierungsbank im Parlament. Als NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Freitagabend den Wappensaal mit den Reproduktionen historischer Landkarten aus dem „Atlas Maior“ betritt, wirkt sie trotzdem kein bisschen müde. „Das täuscht”, erklärt sie, „diese Woche war wirklich intensiv und meine Stimme ist jetzt auch schon ein bisschen angeschlagen.”